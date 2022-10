¿VOLVERÁ? Melissa Paredes se mostró animada por las palabras de Michelle Alexander luego que comentó sobre el ampay al Gato Cuba en El Gran Show.

“Michelle me encanta que me ha dicho que mire para adelante, eso me encanta, pues ella tiene razón. Solo dije del machismo y lo que suceden las mujeres en nuestro país y habría que empezar a cambiar todo”, indicó.

Al ser consultada sobre si quisiera volver a protagonizar una serie de Michelle Alexander, la modelo afirmó que le encantaría y que tratará de convencer a la productora.

“Espero que sí porque yo de acá me voy a actuar nuevamente. No sé cómo hago, pero voy a volver a convencer a Michelle, no sé que hare me esforzare un triple”, señaló.

¿QUÉ DIJO MELISSA PAREDES DEL GATO CUBA?

La concursante de El Gran Show le dedicó unos breves minutos a comentar el ampay de su ex Rodrigo Cuba. Melissa Paredes protestó por el trato desigual que recibió en su momento.

“Yo me he dado cuenta esta semana que pasa en nuestro país y es el machismo, es abismal. Qué bestia, es increíble. Deberíamos cambiar eso y por respeto a Ale (Venturo) no voy a decir nada más, no voy a decir nada más”, expresó.

Melissa Paredes se pronunció sobre el ampay del ‘Gato’ Cuba

TE PUEDE INTERESAR

El gran show: ‘Robotina’ se contradice y llega a la pista de baile con ‘Robotín’

Karla Tarazona: Así sería su nuevo depa en San Borja y habría pagado casi 14 mil soles el primer mes, según Magaly

‘JB en ATV’ parodia la ‘broncaza’ de Gisela y Magaly: así fue el sketch de ‘Mascaly’ y ‘El Gran Chongo’