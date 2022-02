Melissa Paredes se mostró incómoda cuando un reportero del programa Magaly TV, La Firme le consultó por los comprometedores chats de su pareja, Anthony Aranda ‘El Gato Activador’ y Paula Manzanal, que recientemente salieron a la luz.

Un reportero del popular programa de espectáculos encontró a Melissa Paredes y Aranda cuando se disponían a participar en una cena por el Día de San Valentín, y les consultó por estos comentados chats.

“Hay un chat en que tu Anthony le escribes a (Paula Manzanal) que no se ponga celosa de Melissa porque ella tiene esposo. ¿Te acuerdas de ese chat?”, le espetó el reportero a Aranda.

Pese a las preguntas del hombre de prensa, Melissa Paredes y Aranda departieron buenos momentos en una romántica cena por el Día de San Valentín, imágenes que fueron compartidas por la figura de ‘Ojitos Hechiceros’ en su red social.

MAGALY MEDINA LE HACE RECOMENDACIÓN A MELISSA PAREDES

Magaly Medina se pronunció por lo sucedido entre Anthony Aranda y Paula Manzanal, y se animó a hacerle una recomendación a Melissa Paredes sobre su relación con el ‘Gato Activador’.

“Que no te sorprenda Melissa, que (Anthony Aranda) te jure amor eterno y de repente le toca bailar con otra persona en algún otro programa y tú lo comiences a celar y el te va a decir ‘no bebé, no pasa nada, solo es trabajo, solo bailamos’, porque claro ¿no funciona así la vida como karma? o sea por qué crees que a ti sí te va a ser totalmente fiel, no creas tanto”, manifestó Magaly Medina.





