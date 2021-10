INCÓMODA. Así se mostró Rebeca Escribens esta mañana luego del escándalo que se desató cuando Melissa Paredes contó su verdad en América Hoy, tras el ampay de Magaly Medina, donde se le ve muy cariñosa con su bailarín en Reinas del Show, Anthony Aranda, y su posterior comunicado en el que anunció su separación de Rodrigo Cuba.

“Melissa, déjame decirte algo, más allá de que tengas razón o no... eso a mi la verdad... no hemos eschado al ‘Gato’ Cuba y seguramente no escucharemos su versión nunca y la verdad, en mi opinión, mejor te hubieses quedado calladita, hubieras quedado mejor parada, y una disculpa, porque las imágenes son concretas, son reales”, indicó la conductora de América Espectáculos.

MELISSA CONTÓ SU VERDAD

Melissa Paredes estuvo este jueves en América Hoy para contar su verdad tras el ampay con Anthony Aranda y su comunicado, donde anunció que estaba separada del futbolista y padre de su hija.

Según contó, ambos se separaron en octubre, aunque siguieron viviendo juntos y durmiendo en la misma cama. Asimismo, anunció que tomará medidas legales contra su expareja, ya que él también emitió un comunicado donde aseguraba que no tenía conocimiento de su separación.

Melissa Paredes indicó que quedó con su aún esposo que vivirían juntos hasta diciembre, para ir preparando a su pequeña para la separación, sin embargo, Magaly Medina difundió anoche que la también actriz abandonó la casa que compartía con el Gato Cuba para ir a vivir a un condominio en Miraflores.

