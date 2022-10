NO QUIERE VERLOS. Melissa Paredes tuvo una peculiar reacción al recibir la invitación de América Hoy que envió Janet Barboza. La concursante de El Gran Show desconoció el programa.

“¿Quién eres? (¿Ya no nos reconoces? Se ve tu logo de América, pero no sé de qué programa eres (...) A mi Edson no me ha hecho una invitación formal, no es que me haya invitado formalmente al programa”, expresó.

Al leer la invitación, la ex del Gato Cuba no aceptó. “Uy, ¡bueno lo voy a pensar! (...) Qué yo sepa Ethel Pozo dijo por qué pusieron su nombre ahí (...) No, no voy, gracias Besitos”, agregó.

Melissa Paredes pide mandar al mercado a Janet Barboza

La actriz también pidió que, si decide ir al programa, manden al mercado a Janet Barboza, esto para no tener que verla en vivo en América Hoy. “A Janet la mandan al mercado” , agregó,

Ante ello, Edson Dávila remarcó que está de acuerdo con mandar a Janet Barboza a “caquetá” si Melissa Paredes acepta la invitación.

Melissa Paredes recibe invitación de 'América hoy'

TE PUEDE INTERESAR

Chikiplum y Chikipluna se reconcilian y se lucen en su nuevo auto: “Con mucho sacrificio”

Laszlo Kovacs arremetió contra de ‘Hablando huevadas’: “Me parece repulsivo”

Leonard podría ir prisión por deuda de pensión de alimentos a Karla, según abogado: ¡Debe más de 100 mil soles!