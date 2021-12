DERROCHAN AMOR. Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda están más cerca de hacer oficializar su romance luego que las cámaras de Magaly Medina los ampayaran al interior de una camioneta dándose un apasionado beso. El popular ‘gatito activador’ sorprendió a la modelo con un romántico mensaje.

Su controvertido romance en medio de Rodrigo Cuba no ha impedido para que ambos se mantuvieran alejados. El bailarín de Gisela Valcárcel aprovechó las fiestas por Navidad para dejar por sentado el cariño especial que le tiene a la exconductora de ‘América Hoy’.

A través de su cuenta de Instagram, Anthony Aranda comentó las fotografías navideñas que compartió Melissa Paredes junto a su familia y su pequeña hija, fruto de su amor con el ‘Gato’ Cuba.

“Feliz Navidad”, escribió, sin embargo, al no bastarle volvió a escribir otro polémico mensaje que encendió las alarmas de las seguidoras de Melissa, quienes le dieron like. “Me encanta verte sonreír, disfruta a tu familia hermosa”, resaltó.

Melissa Paredes y Anthony Aranda más juntos que nunca. Foto: Instagram

‘GATO’ CUBA CANTA ROMÁNTICA CANCIÓN ¿A MELISSA?

¿SE ACORDÓ DE MELISSA? Rodrigo Cuba celebró la Navidad al lado de su hermano, padres y abuelita, pero un detalle de su reunión familiar llamó la atención de sus seguidores de Instagram.

A través de sus historias, el popular Gato compartió imágenes de su hermano Jorge Alonso Cuba mientras ambos cenaban y compartían una copa de vino al ritmo del tema ‘25 horas al día’ de Juan Luis Guerra.

“Sé que el amor te ha fallado en el pasado... dame la oportunidad de quererte una vez más”, cantó el Gato despertando la reacción de su familiar, que hizo un gesto de incómoda complacencia y le dijo ‘Yaa...’.