LO RECUERDA CON HUMOR. Melissa Paredes recordó este viernes el complicado momento que pasó cuando tuvo que devolver la corona del Miss Perú por un ampay de Magaly Medina, donde se le ve bailando como ‘conejita’.

Todo comenzó cuando las conductoras de América Hoy comentaban la pasada participación de Andrea Luna en el Gran Show y aseguraron que armó un escándalo cuando la eliminaron. “Melissa Paredes, usted también se quejó e igual le quitaron la corona del Miss Perú”, dijo sin piedad Janet Barboza.

“Yo no me quejé, yo salí a devolverla y bailé el conejito después. Yo no me quejo nunca... llegue en tercer puesto”, comentó la también actriz.

Por su parte, Ethel Pozo le recordó que en esa época estaba preparando su matrimonio. “Casi me da una parálisis facial porque estaba en el Gran show, con todos los preparativos de la boda... era un caos”, explicó.

MELISSA PAREDES Y EL MISS PERÚ

Melissa Paredes se hizo conocida en Chollywood a mediados de 2012, cuando se coronó como Miss Perú Mundo 2013. Sin embargo, su triunfo duró poco. Y es que en julio del mismo año, Magaly Medina difundió un ampay que se hizo perder la corona.

En el video, la joven modelo aparece participando en el ‘Miss Colita Ventanilla 2011′. Además, también se hicieron públicas unas fotografías en las que se lucía en lencería con orejas de conejita.