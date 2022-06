Melissa Paredes sorprendió a su novio Anthony Aranda por sus siete meses de relación. La actriz mostró el regalo que le hizo al bailarín por su aniversario, nada más y nada menos que una romántica noche en un hotel.

En el video, Melissa Paredes muestra cada detalle de la habitación de hotel que compartió con Anthony Aranda, desde el baño hasta la cama donde descansaron.

“Espero que le guste, soy una buena novia. Me tocaba a mí, ya que él me engrió mucho”, se le escucha decir a Melissa paredes en el video.

Melissa Paredes y Anthony Aranda disfrutan de un día de relajo

BAILARÍN LE REGALÓ ROSAS

A través de redes sociales, el bailarín publicó las fotos del regalo que le dio a la actriz en esta fecha especial en la que cumplen 7 meses juntos. Anthony Aranda trató de lucirse también dedicándole un profundo mensaje.

“Hoy es nuestro día mi amor 🖤 24. Me encanta esto tan lindo que tenemos.me encanta reír, llorar, amar, disfrutar, respetar, admirar y todo me encanta a tu lado novia mía 〽️ me encanta ser tu compañero de vida y tendrás mi mano y mi apoyo siempre que me lo permitas TE AMO @melissapareds”, escribió el bailarín