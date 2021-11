Las últimas semanas estuvieron marcadas por la separación de Melissa Paredes y su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba, en medio de la polémica por una infidelidad. Ahora, la expresentadora de América Hoy reabrió su cuenta de TikTok y lo celebró con sus fans.

A través de sus stories en su cuenta de Instagram, la también actriz sorprendió a todos al compartir un video suyo donde luce disfrazada de bruja mientras baila al ritmo de un tradicional festejo, a modo de celebración por el 31 de octubre.

“I’m back (He vuelto) Saben cuánto me gusta hacer tiktoks”, fue el breve mensaje que acompañó su publicación en la red social.

Por si fuera poco, el anuncio de Melissa Paredes llegó acompañado de otro video en el que aparece bailando al ritmo de Sal y Perrea de Sech.

La polémica en torno a la separación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba empezó cuando la presentadora de América Hoy fue captada en una comprometedora situación al lado del bailarín Anthony Aranda.

Tras estas imágenes, Melissa Paredes señaló en redes sociales que su relación con su todavía esposo había terminado a finales de septiembre. Por su parte, el popular ‘Gato’ salió a desmentir esta declaración.

Desde ahí, cada uno se ha pronunciado a su manera. Mientras Melissa Paredes apareció en televisión junto a su abogada, el deportista respondió a las acusaciones de presunto maltrato con un extenso comunicado en redes sociales. Hasta el momento se desconoce si los famosos han llegado a una conciliación para su divorcio.

YAHAIRA PLASENCIA SE LAVA LAS MANOS

Yahaira Plasencia fue consultada sobre la participación de Anthony Aranda en su equipo de baile, a raíz del escándalo que se levantó cuando las cámaras de Magaly Tv La Firme captaron a Melissa Paredes muy cariñosa con el bailarín, pese a seguir casada con Rodrigo Cuba.

“Anthony no pertenece a mi staff recién ahorita. Él pertenece a mi elenco de baile desde inicios de agosto de este año. Los temas personales, de terceras personas, a mí no me competen, no me interesa. Mi equipo de trabajo contrata a los bailarines, a todo el equipo y punto. Yo no tengo nada más que ver ahí”, dijo la salsera para las cámaras de Amor y Fuego.

Cabe indicar que hace más de una semana Melissa Paredes emitió un pronunciamiento donde aseguraba que estaba separada de el ‘Gato’ Cuba hace varias semanas. El futbolista no se quedó callado y negó la ruptura.

Hace tan solo un día, la conductora de América Hoy salió de la casa que compartía con Rodrigo Cuba junto a su menor hija y él acudió a la comisaría a denunciarla por abandono de hogar.

Hoy, en horas de la mañana, Melissa Paredes se enlazó en vivo con América Hoy y mostró un audio que demuestra que su todavía esposo sabía que iba mudarse de su departamento con su pequeña hija Mía.

Asimismo y entre lágrimas aseguró que peleará por su hija, ya que algunos abogados especulan que el futbolista podría pedir la tenencia de la menor.