Melissa Paredes aprovechó su visita al set de “Mujeres al mando” para responder a las críticas que han surgido luego que ella, supuestamente, presentara a su hija a su actual pareja Anthony Aranda.

La actriz de “Ojitos hechiceros” explicó que es una persona adulta y sabe cómo manejar la situación con su hija.

“Se dice mucho en cuanto si presentas o no. Los dos somos adultos y tenemos la facultad de pensar y de saber cómo le vas a presentar a tu pareja. La niña no tiene que saber que es tu pareja, tu amigo y punto. Hay cosas que se manejan”, dijo frente a las cámaras de “Mujeres al mando”.

Asimismo, la exconductora de “América Hoy” aclaró que no tiene ningún acuerdo con Rodrigo ‘Gato’ Cuba de no presentar a su hija a su actual pareja.

“Quiero aclarar que no hay ningún acuerdo, se equivocan que si él puede presentar a alguien o yo pueda presentar a alguien, no hay esa cláusula, no existe, no se inventen cosas que no son. Y no es por defender a Rodrigo Gato Cuba, sino que no deben decirse cosas que no son”, enfatizó.

En esa línea, Melissa Paredes explicó cómo es el acuerdo que mantiene con Rodrigo ‘Gato’ Cuba respecto a su hija.

“Nos dividimos mitad de semana él y la otra yo. Tenemos un horario especifico, cada uno por su lado ve alimentación, vestido, colegio absolutamente todo de la niña. Él no me pasa pensión a mí, yo no le paso pensión a él. Ninguno de los dos nos pasamos pensión”, comentó.

“Es algo que quiero aclarar porque mucha gente dice que estoy viviendo de la plata de él. Señores, por favor, gracias a Dios, toda la vida he trabajado, trabajo desde los 13 años y no necesito del dinero de mi expareja, ni de ningún hombre para ser sincera. Eso quiero aclararlo, tenemos una tenencia compartida y tenemos la misma responsabilidad para con la niña”, añadió.

