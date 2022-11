¡NIEGA FAVORITISMO! El último sábado, Gino Pesaressi arremetió contra Melissa Paredes, Facundo González y Santiago Suárez, y afirmó que ellos eran los favoritos de El Gran Show, reality de baile de Gisela Valcárcel. No obstante, la pareja de Anthony Aranda afirmó que nunca tuvo ventaja.

“No, a mí no me parece que hubo ventaja, a mí me parece hubo excusas, más bien (...) Yo estoy contenta de estar en la semifinal, creo que llego a la final sí o sí, a esforzarnos más, de hecho”, señaló a GV Producciones.

Además, Melissa Paredes enfatizó que ella destaca por su talento y que está segura que levantará la copa. “Siempre me ponen lo que sea y yo hago, yo ejecuto, yo lo hago bien, conozco mi cámara, carisma, todo; entonces, vamos con esa (...) Como sea la levanto (la copa de la final)”, explicó.

¿Qué dijo Gino Pesaressi sobre Melissa Paredes, Facundo y Santiago?

El exchico reality remarcó que existe dos facciones en El Gran Show y que él lo siente así. “Es un poco, no los malos contra los buenos, sino los engreídos contra... Los favoritos son ustedes chicos, nada más. No, Gisela, es la producción que también tiene un poco coordinado todo y está bien... “, manifestó.

“ Yo nunca he sido amigo de productores ni de nadie, siempre he tenido que remar para que las cosas salgan bien . Es un poco frustrante sentir que hacemos muchas cosas y que no solo la coreografía sean las mejores, sino de no tener propuestas buenas”, agregó.

