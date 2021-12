NO SE HACE ROCHES. Melissa Paredes se baña en aceite y no hace caso a las críticas que viene recibiendo tras su polémica separación de Rodrigo Cuba, luego que hace unos meses fuera ampayada muy cariñosa con su bailarín en Reinas del Show, Anthony Aranda.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la exconductora de América Hoy publicó un video dedicado a sus ‘haters’. “A mí que me importa lo que tú pienses de mi porque, primeramente, qué tú haces pensando en mí”, se le escucha decir.

Asimismo, pidió a sus seguidores que compartan su TikTok o si no les caerá cinco años de mala suerte.

EL GATITO ACTIVADOR YA NO OCULTA SU AMOR POR MELISSA

Luego que fuera captada cantando ‘Amor prohibido’ frente a Anthony Aranda en el concierto de Yahaira Plasencia, Melissa Paredes ha sido el blanco de las críticas de las redes sociales. Pese a ello, ya no oculta su íntima relación con el bailarín.

Y es que el popular ‘Gatito activador’ aprovechó las fiestas navideñas para mostrar el cariño especial que le tiene a la también actriz.

A través de su cuenta de Instagram, Anthony Aranda comentó las fotografías navideñas que compartió Melissa Paredes junto a su familia y su pequeña hija, fruto de su amor con el ‘Gato’ Cuba.

“Feliz Navidad”, escribió, sin embargo, al no bastarle volvió a escribir otro polémico mensaje que encendió las alarmas de las seguidoras de Melissa, quienes le dieron like. “Me encanta verte sonreír, disfruta a tu familia hermosa”, resaltó.

