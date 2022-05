Fiel a su estilo, Melissa Paredes decidió responder a su exesposo Rodrigo Cuba mediante un baile de TikTok con algunas amistades. La modelo publicó un video luego que el ‘Gato’ Cuba diera entrevista a Magaly Medina y revelara que él le pagaba todas las cuentas a la modelo.

“ Que los envidiosos se vayan pal cara...” , se escucha decir la letra de la canción que Melissa Paredes comparte. Sin embargo, eso no fue todo, pues la mañana de este sábado 21 de mayo, la modelo se dejó ver al lado de su hija y el ‘Activador’ Anthony Aranda.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió un largo video de su pequeña jugando por toda su sala, bailando al ritmo de sus dibujos y sonriendo.

“Ay, qué linda, su coreografía, no puedo más, viva Mía, qué lindo bailaste, amor”, le dice la también actriz, quien se encontraba junto al bailarín.

TROME | Melissa Paredes responde entrevista de Rodrigo Cuba con mensaje

MAGALY ELOGIA A RODRIGO CUBA

En la última edición de su programa, Magaly Medina anunció que tiene preparada una entrevista al futbolista Rodrigo Cuba tras el nuevo escándalo por la tenencia de su hija al lado de Melissa Paredes. Si bien el material será compartido en exclusiva el lunes 23, la ‘urraca’ compartió algunos extractos y opinó sobre el pelotero.

“Al Gato no lo hemos escuchado y esta vez él habla con mucha sinceridad, tranquilo, me asombró conocer a un jugador de fútbol que sabe expresarse, que habla bien, que no es monosilábico como muchos jugadores de fútbol que me ha tocado entrevistar. Habla muy bien, se expresa bien, sincero, me parecio honesto”, dijo.