A través de su cuenta de Instagram Melissa Paredes respondió a Magaly Medina y le aclaró algunos puntos sobre su relación con el ‘Activador’ Anthony Aranda y su pequeña hija. Además, mostró que los exámenes a los que se sometió eran de tiroides.

La actriz aclaró que no vive con su novio y que su hija, al igual que Rodrigo Cuba con Ale Venturo, tampoco sabe que el bailarín es su novio. }Sin embargo, la modelo ya ha hecho sesiones de foto donde aparecen juntos como una ‘familia feliz’.

“Yo no vivo con Anthony y mi hija no sabe que él es mi novio. No desinformen más a la gente, gracias” , escribió Melissa Paredes en su cuenta de Instagram.

Melissa Paredes le responde a Magaly Medina

MELISSA PAREDES NIEGA QUE CHATS SEAN FALSOS

Melissa Paredes rechazó que haya manipulado sus chats con Rodrigo Cuba. A través que Instarándula, la modelo compartió grabaciones de su WhatsApp que son prueba que las capturas que envió a Samu Suárez son reales.

Precisamente, el mismo periodista afirmó que varias de sus ‘ratujas’ le escribieron para advertirle que existen programas para “crear” conversaciones de WhatsApp y que por ello las capturas podrían ser falsas.

“A muchas de las personas que me escribían y me decían que esos chat eran editados, yo les decía: “Bueno estoy esperando a que salga el ‘Gato’ Cuba a decirle que son editados y yo los sacaba” (…) La gente es libre de pensar que esos chats pueden ser editados, hace unas horas Melissa me envió esto”, manifestó.