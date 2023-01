Melissa Paredes reconoció que no tendría problemas en recibir a su exesposo Rodrigo Cuba y Ale Ventura en el set de “Préndete”, programa que conduce junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio y que se emite por Panamericana Televisión.

El comentario de la también actriz vino después de que se anunciara a un cuarto integrante en “Préndete”, quien sería una expareja de una de las conductoras. Ante ello, se especuló que podría ser Rafael Fernández, algo que no fue del agrado de Karla Tarazona.

“Hay cosas que no tengo claras, no me gusta este tipo de situaciones. No tendría problema si trabaja en televisión, es parte de mi trabajo”, fue lo que comentó Karla.

Kurt Villavicencio aprovechó la oportunidad para consultarle a su compañera si tuviera algún inconveniente con Christian Domínguez. “ Quítate esa tonta idea de tu cabeza, de que tengo algún problema con Christian o con Pamela . Si acá a mi costado los sentaran, no tendría ningún problema. Así que espero que este 2023 paren ya con este tipo de situaciones”, aclaró notoriamente incómoda Tarazona.

Para cambiar el tema, Tarazona le preguntó a Melissa Paredes si se molestaría si invitan a Rodrigo Cuba y Ale Venturo al set. A lo que la exconductora de “América Hoy” respondió con total tranquilidad: “Normal, que vengan todos. Yo normal, creo que trabajo es trabajo y para todos hay espacio, yo feliz”.

¿Por qué Melissa Paredes no regresó a conducción de ‘América Hoy’?

Melissa Paredes se mostró feliz de regresar a la TV por Panamericana; sin embargo, en una entrevista con Trome fue consultada sobre por qué ‘choteó’ a América Hoy, donde se voceó en más de una ocasión su regreso a ese espacio.

“ Eso son cosas que se manejan internamente, las decisiones no las tomo yo, sino también mi representante, el canal, en fin . Lo importante es que estoy aquí, en ‘Panamericana Televisión’ y con ‘Préndete’”, expresó.

Al ser consultada sobre si su ingreso a ‘Préndete’ sería la provocación a sus excompañeros de ‘América Hoy’, la modelo afirmó que solo está aprovechando una oportunidad. “Yo no lo veo como una provocación, estoy aprovechando la oportunidad, estoy feliz y más lo veo por el lado de divertir a la gente. Estoy contenta de volver a la televisión, divirtiendo y haciendo un programa bonito”, remarcó.