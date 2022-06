Revelada la denuncia de chantaje que interpuso en su contra su exesposo Rodrigo Cuba, Melissa Paredes utilizó sus redes sociales para brindar sus primeras declaraciones, en medio de esta delicada situación.

Rodrigo Cuba denunció ante la PNP un chantaje de Melissa Paredes, afirmando que ella lo amenazaba con denunciarlo de haber afectado la indemnidad sexual (daño) de su hija, si no iba a donde ella le pedía.

Ante esta situación, Melissa Paredes lamentó en su Instagram la información propagada por los medos de comunicación y afirmó que no se pronunciará por la denuncia que le interpuso el exdefensor de Alianza Lima y Universitario.

“Lamento el tipo de información que se vierte en ciertos programas de tv nacional y prensa escrita con noticias incompletas e imprecisas. Más aún cuando se encuentran involucrados menores de edad. Pido a los medios de comunicación ser prudentes con cierta información que involucra a menores de edad. Por mi parte no me pronunciaré por la denuncia penal que me han hecho y seguiré manteniendo en privado este tema para que no sigan exponiendo a mi hija. Gracias”, escribió Melissa Paredes.

La respuesta de Melissa Paredes en Instagram.

Mediante su cuenta de Instagram, Melissa Parede s se pronunció por la grave acusación del ‘Gato’ Rodrigo Cuba, pidiendo a los medios de comunicación ser prudentes con el tratamiento de la información que involucra a menores de edad, además, afirma que no se pronunciará por la denuncia que le entablo su exesposo Rodrigo Cuba .

