¡FUERTE! Melissa Paredes lanzó tremendo dardo a Ethel Pozo en su programa Préndete, esto en medio de una secuencia sobre “las falsas amistades” de la farándula. Según la actriz, la hija de Gisela Valcárcel le habría dado la espalda luego del escándalo que atravesó por el ampay con Anthony Aranda.

“Es como que te equivocas en la vida y te dice sal, guácala (...) No pues” , manifestó la conductora. Sus compañeros, Karla Tarazona y Metiche le dieron la razón.

Los gestos de Melissa Paredes dejaron notar que estaba incómoda por hablar de su excompañera de trabajo.

¿Qué pasó con Melissa Paredes y Ethel Pozo?

En el 2021, Melissa Paredes fue ampayada con Anthony Aranda, esto cuando aún no había anunciado su separación de Rodrigo Cuba. Tras el escándalo, la modelo fue separada de América Hoy y meses después fue reemplazada por Brunella Horna.

En mayo del 2022, la misma Melissa encaró a Ethel Pozo durante una entrevista. “Tú dijiste la frase de ‘mi circulo más cercano, tú no eres mi amiga, tú no lo sabías’, como que me pusiste el parche”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

Karla Tarazona enfurece EN VIVO por detalle de admirador: “¡¿Qué pasa acá?! Yo no celebro el amor”

Pedro hace su aparición en VIVO para sorprender a Jazmín y aprovecha en hacer singular pedido

Paloma Fiuza aclara por qué dijo que Gisela es la “flaca” de Facundo González