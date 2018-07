Melissa Paredes reveló haber ser sido víctima de agresión física por su expareja | FOTOS

Melissa Paredes sin duda vive uno de los mejores momentos de su vida. Está felizmente casada con el futbolista de Deportivo Municipal Rodrigo Cuba , es madre de la pequeña Mía y protagoniza una de las series más exitosas de TV de los últimos tiempos 'Ojitos hechiceros '.

Pero para llegar a donde está ahora, el camino sin duda no fue fácil. Melissa Parede s ha tenido que enfrentar un sinfín de obstáculos en su camino. Y uno de ellos fue la agresión. En una reciente entrevista, la actriz confesó haber sido atacada por una expareja.

"Me agredieron físicamente y yo lo permití un par de veces hasta que dije, 'hay algo que está mal, y esa soy yo', y terminé esa relación" , reveló Melissa Paredes. La intérprete de 'Estrella' de ' Ojitos hechiceros ' considera que hay muchas personas 'enfermas' en las calles que piensan que pueden hacer lo que quieren con las mujeres.

Melissa Paredes en Instagram Melissa Paredes en Instagram

Pero Melissa Paredes también es consciente que las mujeres son muchas veces quienes atacan a las de su mismo género, y que ella, en varias ocasiones ha sido protagonista de comentarios negativos e insultos por su origen humilde y ser frontal.

"Siento que hay muchos problemas en las mujeres. Las mujeres se atacan entre sí. Por ejemplo, a mí me atacan horrible en redes sociales, me hacen leña. Y creo que eso es porque algunas mujeres envidian, se creen menos, tienen el autoestima muy bajo, no se valoran; y, entonces, permiten que los hombres se crean superiores a ellas. No les demos ese poder. Mujer, no permitas que te agredan, empieza por quererte, respetarte y valorarte" , declaró Melissa Paredes.

Sobre su relación con Rodrigo Cuba , la actriz acepta que ella es muy pesada, pero su esposo tiene un buen carácter. Por eso, cada vez que Melissa Paredes se exalta o ha querido discutir, él siempre espera que se calme para poder conversar.

La ex Miss Perú estará como invitada en el programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' junto a su progenitora. En el espacio conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, se enfrentará a su galán en la telenovela ' Ojitos Hechiceros ', Sebastián Monteghirfo.

Sebastian Monteghirfo comentó que en ficción ha dado el sí tres veces, pero que en la vida real aún no se amarra con su esposa por fin se casaron. Tuvieron boda en la playa igual a la de Melissa Paredes con el ‘Gato’ Cuba. Sebastian Monteghirfo comentó que en ficción ha dado el sí tres veces, pero que en la vida real aún no se amarra con su esposa. Tuvieron boda en la playa igual a la de Melissa Paredes con el ‘Gato’ Cuba.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.