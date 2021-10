QUÉ FUERTE. El enfrentamiento entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba sigue dando qué hablar. Esta vez, el futbolista le interpuso una demanda por abandono de hogar, luego que la conductora decidiera salir del departamento que compartía con él con su hijita.

La también actriz estuvo este viernes en América Hoy para contar su verdad y reveló un polémico audio, que evidencia que ‘El Gato’ sí sabía que iba dejar la casa donde vivían como familia. En el archivo, se le escucha al futbolista reclamarle por el pago de la luz.

“Tú dices que te vas a querer quedar en el departamento”, le dice Melissa Paredes. “Sí, pero tu estás viviendo acá también”, le contesta Rodrigo. “Ya, pero yo me voy a ir de acá con Mía”, replica la actriz.

“Por eso, pero la luz se paga corriendo el mes, todo el mes que has estado, la luz se paga consumido el mes, no se paga anticipado y nos ha venido el recibo de todo este mes que hemos estado acá y necesito pagarlo para que el departamento no genere deudas”, dice Rodrigo Cuba en el audio.

“Ya, pero yo me voy a ir con Mía, ya te dije. Me voy a mudar con ella, no entiendo lo de la luz”, responde la conductora. “Tenemos que pagar la luz del departamento”, le exige el ‘Gato’.

