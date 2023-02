CONTUNDENTE. Melissa Paredes decidió abrir la caja de preguntas en su cuenta de Instagram y fue una seguidora quien le hizo la interrogante de: por qué ya no viaja al extranjero como lo hacía con su exesposo Rodrigo Cuba. La modelo respondió al lado de su novio Anthony Aranda y dejó contundente mensaje.

Según explicó Melissa Paredes, desde que intercala los días con el pelotero ‘Gato’ Cuba para poder ver a su hija, sus planes de viajar al extranjero se han visto aplazados. Recalcó que esto no molesta en lo absolutado al ‘Activador’.

“ No lo hacemos por la personita que yo amo con todo mi ser, me encantaría, pero no me imagino un viaje, irme y no llevarla . De hecho, Anthony entiende y sabe que así como que no voy a fiestas, no salgo, no tengo vida nocturna porque la verdad... Felizmente, tú también eres bien casero como yo , pero así como entiende eso, también entiende que no puedo viajar por ese motivo . Todavía no tengo el valor de tomar esa decisión, quizás en algún momento se dé o quizás no”, dijo.

ANTHONY RECALCA QUE TIENE PLANES DE VIAJE

En el video compartido por Melissa Paredes también figuraba el bailarín Anthony Aranda a su lado, quien tomó la palabra, para dejar en claro que ha propuesto viajes, pero que entiende la situación.

“ Lo hemos propuesto varias veces, pero hay que entender la situación y si no se puede por ahora, no importa, lo podemos pasar lindo aquí, allá y donde sea”, acotó.

