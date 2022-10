La actriz Melissa Paredes regresó a la televisión luego del escándalo que vivió tras ser ‘ampayada’ con el bailarín Anthony Aranda en su camioneta y divorciarse del padre de su hija, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Melissa fue presentada, el último sábado, como participante en ‘El gran Show’ y dijo que retomará su carrera artística desde cero y está feliz porque pronto cumplirá un año de relación con el ‘Activador’, quien es muy ‘amoroso’ y lo ‘ama’.

“ Retomo mi vida artística, hace un año dejé que mi vida personal tome protagonismo cuando no debió de ser así . Me considero una persona que baila bien, actúa, quizás no excelente, pero puedo hacerlo cada día mejor. Me caigo y me levanto, si tengo que tocar mil puertas lo voy a hacer”, sostuvo Paredes tras ser presentada en ‘El Gran Show’

Asimismo, dijo estar feliz con las noticias que recibió en la última semana, luego que la Fiscalía le permita nuevamente acercarse a su hija.

“ E stoy agradecida con Dios, mi familia, mi novio, su familia de él que me apoyó y ahora son mi familia. Estoy feliz por todo lo que está pasando y esperemos que todo vaya para mejor ”, comentó.

Melissa también aprovechó el espacio para hacer un mea culpa, pues no manejó bien las cosas en su momento, luego de ser ‘ampayada’ con el bailarín ‘Activador’ en su camioneta.

“ No fue la forma, sé que a veces las emociones ganan, pero de los errores se aprende y ahora toca mirar hacia adelante, sin olvidar el pasado, sino volvemos a cometer los mismos errore s ” , dijo.

De otro lado, manifestó que su pareja estuvo con ella en los momentos más difíciles de su vida y pronto cumplirán un año de relación.

“Vamos a cumplir un año en noviembre y estamos muy felices. Fue la persona que me ayudó muchísimo, no tienen idea. Es amoroso, cariñoso, me adora, me respeta, me cuida y eso me encanta. Estuve literal en el piso y él se acostó conmigo a esperar que pasé la tormenta, y cuando me levanté también estuvo ahí”, comentó la actriz.

Al ser consultada si fue una buena elección quedarse con Anthony, respondió: “ Y o lo amo, nos queremos muchísimo, es un año recién, no es que lo conozca al cien por ciento, pero me encantaría el anillo, ja, ja, ja, mentira ”.

¿QUÉ DIJO SOBRE SU MATRIMONIO CON EL ‘GATO’ CUBA?

Recordemos que Melissa Paredes fue presentada en la primera emisión de ‘El gran show’, donde explicó el motivo de su separación con Rodrigo Cuba, su expareja.

Gisela Valcárcel aprovechó la oportunidad para preguntarle como se siente ahora, después del escándalo que le tocó vivir por su presunta infidelidad: ¿Cómo llamarías a toda esta etapa de tu vida?.

Paredes respondió: “Un gran aprendizaje, con todo lo que me ha pasado en este año. De los errores uno aprende y tiene que levantarse cuando se cae, yo creo que sola puedo volver a levantarme y te doy las gracias Gisela (...) Yo creo que el tiempo pone todo en su lugar , el tiempo acomoda todo dios es magnífico al final todo se aclara, es todo lo que puedo decir”