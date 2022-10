Melissa Paredes rompió su silencio luego de la decisión del Poder Judicial que le permitió ver a su hija de nuevo luego de varios meses distanciadas. La modelo aseguró que ahora la situación está más tranquila con Rodrigo Cuba, el padre de su pequeña, y están tomando el tema con más madurez.

“Yo creo que más allá de lo que se ve en televisión, han ocurrido cosas que tal vez nadie las esperaba, que tal vez por una u otra cosa se fueron de las manos de todos. Y yo creo que todos aprendemos de nuestros errores, yo creo que es un nuevo comenzar para todos, una nueva oportunidad, y estamos llevándonos de la forma más madura posible, esperemos seguir así y que esto funcione por el bien de la familia”, acotó la participante de El Gran Show.

Por otro lado, aseguró que están llevando terapia y en el proceso también están incluidos sus respectivas parejas, Ale Venturo y Anthony Aranda. “Estamos en terapia los dos, todos, también han recibido a Anthony de la mejor manera y eso es algo lindo. Yo creo que todos estamos remando para un mismo lado, que es lo que debimos hacer desde un inicio, pero de los errores y de las caidas aprendemos”, dijo Melissa Paredes.

¿EL ACTIVADOR PODRÍA COMPETIR CONTRA MELISSA PAREDES?

Melissa Paredes también fue consultada por un reportero de Más Espectáculos sobre la posibilidad de que su novio, Anthony Aranda, ingrese al show de Gisela Valcárcel. “No, él está full ahorita con su crew, pero sí le mando mis videos y me da tips”, indicó la también actriz.

En ese sentido, espera no caer en sentencia pero de darse el caso, podría convencer al ‘Activador’ para que la apoye en la pista de baile.

Sin embargo, descartó que esté de acuerdo con que su pareja ingrese a El Gran Show para competir con ella, porque podría terminar su relación. “ Si lo meten definitivamente mi relación no dura hasta fin de año. Cómo van a traer a un bailarín profesional más, no frieguem, ustedes quieren que yo me separe, ahí sí no llegamos, no hay forma, yo soy picona, imagínate con mi novio peleándome por la copa, le jalo los pelos” , dijo Melissa Paredes.

Melissa Paredes mejora su relación con Rodrigo Cuba

