Melissa Paredes conversó desde la intimidad de su casa con Karla Tarazona La modelo se sinceró y contó para las cámaras de “´Préndete” cómo tomó las críticas que recibió desde que se anunció su regreso a la TV luego que fuera retirada de “América Hoy” por el ampay que protagonizó con Anthony Aranda, cuando aún estaba casada con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Todos decían. ¿Por qué la dejaron sin trabajo si ella es una mujer que necesita trabajar? Pero ahora que tienes trabajo, que por qué está ella, que por qué ella, que mejor ese programa se vaya. Tú eres la culpable de todo”, resaltó Karla.

Melissa Paredes mosró el interior de su casa en Préndete

Ante ello, Melisa le recordó a sus detractores que ella no es la única que está frente a “Préndete”, sino también sus compañeros de conducción y todo el equipo de producción. “Y yo digo, ¿no piensan en las personas que están detrás de todo esto? Tú (Karla) y Kurt se sacan la mugre en el día a día y soy testigo de ellos. Y me ponen a mi como si yo fuera la dueña del programa, hay una producción detrás que se saca la mugre, literal”, resaltó.

Para la exesposa de Rodrigo Cuba, las críticas a “Préndete” surgen porque ella es parte de este proyecto. “Yo solo soy una más (en el programa), que mañana me pueden sacar o me pueden poner a un lado, y yo no me voy a hacer problema porque trabajo es trabajo, chamba es chamba”, enfatizó.

En otro momento, Melissa se sinceró y reconoció que le había planteado a la productora dar un paso al costado por el bien del programa debido a la ola de críticas que viene recibiendo por no despegar en el rating.

“Es más, se los dije a la productora, el problema no es el programa, el programa siempre ha funcionado igual, el problema es que estoy yo ahora acá y ven todo con lupa, con detalles. Yo le dije, tranqui ‘doy un paso al costado y me voy y no pasa nada’”, enfatizó. “Yo pienso así porque no me gusta perjudicar al resto, a los demás, y sobre todo a un equipo que se saca la mugre trabajando. Tratan de ver hasta lo mínimo indispensable, y no me friegan a mí, friegan a todo un producto, a todo un equipo”, añadió.