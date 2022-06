Melissa Paredes desfiló por la alfombra roja de la película ‘Igualita a mí', donde interpretó un papel secundario. Las cámaras de Magaly Medina llegaron hasta el evento pero la actriz decidió no hacerles caso y guardó silencio ante las incómodas preguntas de los urracos.

En sus declaraciones, la exconductora se refirió a su expareja y padre de su hija, Rodrigo Cuba, y aseguró que lo invitaría a conciliar nuevamente. “Les cuento para que luego no me tilden como la mala, como si una conciliación fuera lo peor del mundo. Feo fuera que yo demande y haga algo así a lo logo, esperemos que no lleguemos a eso. Qué de malo le ven a que yo quiera pasar más tiempo con mi hija”, dijo para la prensa.

Asimismo se refirió a la entrevista que el ‘Gato’ le brindó a Magaly Medina, donde contó que Melissa Paredes ni siquiera pagaba su cuenta de celular y que él cubría casi todos sus gastos. “Me da risa eso, es como que Anthony ahorita diga que me paga todo. A veces me olvido de pagar mi celular. Soy muy olvidadiza. Mi ex pagaba por ejemplo mi celular o alguna cosa y yo pagaba las compras de la casa”, acotó Melissa Paredes.

En ese sentido, reveló que hasta le compró un auto a Rodrigo Cuba. “Pagaba su carro entero, le regalé un carro, imagínense ”, indicó la actriz.

Finalmente, Melissa Paredes aseguró que intenta que las cosas vayan bien con el ‘Gato’ y que inclusive acordaron en iniciar una terapia psicológica como padres.

