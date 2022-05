LO CONTÓ TODO. Luego que Rodrigo Cuba confesara que le dio una fuerte suma de dinero a Melissa Paredes tras su divorcio, la modelo salió a declarar, en una entrevista exclusiva con Trome, que los miles de dólares que recibió fue porque puso para la compra del departamento que compartían. Además, reveló que perdió 20 mil dólares.

Según confesó Melissa Paredes, no pretende desmentir ni enfrentarse al padre de su pequeña hija Mía, sino que busca aclarar este tema para que personajes como Magaly Medina y Rodrigo González digan las cosas como realmente son.

“Mira, me da risa cuando dicen que me pagaron por el divorcio. Te cuento que para adquirir el departamento en el que vivíamos, yo puse 60 mil dólares y me devolvieron solo 40 , aún me deben 10 mil que ni siquiera se los he cobrado porque eso va a mis ahorros , que no los toco porque en el futuro pienso comprarme mi departamento”, dijo la exconductora de América Hoy.

Asimismo, la actriz confesó que se sintió presionada a aceptar las condiciones del ‘Gato’ Cuba debido al escándalo de infidelidad que se encontraba envuelta con Anthony Aranda. Señaló que perdió 20 mil dólares.

“ Hice un mal acuerdo, estaba presionada, me sentía mal. Él tenía que darme 60 mil y me dio 40 mil, perdí 20 mil, más toda la decoración en la que también invertí, hasta mi árbol de Navidad. Ahora me río y digo ‘qué pelotuda fui’”, sentenció.

“TODO LO GANÉ CON MI TRABAJO”

Melissa Paredes también decidió aclarar que todo lo que tiene es gracias a su esfuerzo y no por haber estado casada con el futbolista profesional Rodrigo Cuba. Resaltó que al separarse del ‘Gato’ se pensó en vender su departamento, pero no fue así.

“Hablo de esto no para enfrentarme al padre de mi hija, sino para aclararle el panorama a Magaly (Medina )y ‘Peluchín’ que hablan cosas que no son, todo lo que he tenido lo gané con mi trabajo. Igual tengo 31 años, me falta mucho por vivir, por ganar, creo que la vida recién empieza ”, puntualizó.

