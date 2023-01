¡LA CONSIDERA! Melissa Paredes no tiene ningún problema en reconocer que se lleva bien con Ale Venturo, actual pareja de Rodrigo Cuba, quien fue su exesposo y padre de su hija. Incluso, la conductora de Préndete reconoció que sí le daría un detalle al bebé que espera la empresaria.

Mientras conversaba con sus compañeros, estos le cuestionaron si ya pensó en regalarle algo al bebé de Ale.

“¿Verdad, no? Buena idea, un detallito nunca está mal. Hay unas cositas que hacen tejiditas bien bonitas (...) [¿Le harías un par de zapatitos?] Eso ya no se usa, es antiguo, pero por qué no se lo haría”, respondió sonriente.

Melissa Paredes: ¿Cómo se lleva con Ale Venturo?

La conductora enfatizó que con Ale Venturo no tiene ningún problema y que se siguen en redes sociales. Además, remarcó que siempre inventan cosas que no son.

“Siempre intenta hacer allí la mecha entre mujeres, yo no me peleo con mujeres. Muchos quieren hacer como el conflicto, tontería y media que se inventan”, agregó.

