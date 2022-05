MÁS DETALLES SALEN A LA LUZ. Durante la reunión de conciliación que tuvo con Rodrigo Cuba, la modelo Melissa Paredes reveló que empezará a trabajar todos los fines de semana. Al leer el documento transcrito, Rodrigo González ‘Peluchín’ dejó entrever que sería con Gisela Valcárcel.

El conductor del programa ‘Amor y Fuego’ leyó la reunión transcrita que tuvo Melissa con el ‘Gato’ Cuba a fin de llegar a un acuerdo por la tenencia de su pequeña hija. Sin embargo, sorprendió que la modelo revelara su situación laboral.

“ ‘Su papá trabaja los fines de semana, yo también ahora voy a trabajar los fines de semana’. ¿Será donde la Farisela? ¿Será por eso que están remando para que no digan que la están dejando sin ayuda? No sé, a mí se me ocurre todo, ya no creo en nadie, y en ese par, con esa madre e hija menos que nadie ”, dijo Rodrigo González.

Tras la entrevista exclusiva que dio la modelo al programa ‘América Hoy’, ‘Peluchín’ analizó el panorama y opinó que con quien trabajaría Melissa sería con Gisela Valcárcel.

“ Entonces tengo que trabajar, hacer eventos y todo. Si tiene que trabajar él, entonces puede cambiar por los días que desee , aparte puede ver a su hija cuando desee porque no se le va a impedir”, dijo Melissa según el documento.

