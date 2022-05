Melissa Paredes abrió su corazón este lunes 16 de mayo en una íntima entrevista en el programa ‘En Boca de Todos’, donde terminó por confesar que estuvo a punto de terminar su relación con el bailarín Anthony Aranda. ¿Problemas en el paraíso? Aquí te contamos.

Ante la pregunta si se le cruzó por la mente terminar con el ‘Activador’, Melissa Paredes respondió con un contundente sí a raíz del escándalo en el que estaba viviendo por la supuesta infidelidad en el que se vio envuelta.

“ Sí, obviamente se me cruzó por la mente ponerle fin a todo el escándalo y a tantas cosas que hasta el día de hoy sucede . Fue en varios momentos que lo pensé, que tú dices ‘bueno si pasa esto, dejan de molestar o van a dejar de hacer ciertas cosas’”, contó.

En presencia de Tula Rodríguez y Maju Mantilla, la exconductora de ‘América Hoy’ señaló que declinó de esta decisión, pues siente amor por Anthony Aranda y es lo que debe triunfar siempre.

“ En realidad no cambié de opinión, sino seguir en lo que uno quiere, en lo que eligió, en lo que uno ama. No hay nada más lindo que el amor y que al final lo que tú sientes es hacer lo que quieras, y hacer lo que digan, sino por lo que tú quieres”, puntualizó.

MELISSA PAREDES HABLA DE RODRIGO CUBA

Melissa Paredes se presentó en vivo en el programa ‘En Boca de Todos’’ y habló sobre la separación que vivió con el padre de su hija, Rodrigo Cuba.

“Yo creo que hemos hablado ahora último y creo que ambos quisiéramos llegar a eso que mencionas, no es tan fácil cuando ha habido tantas heridas de ambas partes. Aquí sinceramente, y aunque muchos no lo crean, no hay víctimas, sí hay dos culpables, están lejos de la realidad y yo entiendo que quieran idealizar al hombre que ustedes nunca tuvieron en la vida, pero tampoco se trata de eso ”, precisó.