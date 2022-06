¿QUÉ? Melissa Paredes admitió que calificó de “huev..” a Anthony Aranda, su actual pareja. Hace unos días, la misma modelo compartió chats con Rodrigo Cuba donde se refería de forma despectiva a su Activador.

La conversación es luego del ampay y Melissa Paredes le cuenta al ‘Gato’ a que ella también hacían preguntas: “Qué por qué no definiendo al otro huev..que si no me importa el otro huev.. Por qué no hablo nada de él o seaaa”.

Precisamente, en un reciente evento, la exconductora aseguró que fuera de cámaras ella se expresa así, pero aclara que fue antes que formalicen su relación.

“Yo hablo así, en cámaras no hablo así, cómo voy hablar así, es que ahí no había relación entre Anthony y yo”, dijo en declaraciones a la prensa.

Melissa Paredes habla de todo en entrevista (Video: Willax)

Melissa Paredes sí se casaría con Anthony Aranda: “De blanco, bien conchudo, y con velo”

Por otro lado, Melissa Paredes indicó que llega al altar con Anthony Aranda lo haría vestida de blanco, pese a su matrimonio con el ‘Gato’ Cuba.

“Yo no veo ningún anillo, pero si me vuelvo a casar, me casaré de negro, no me casaría de blanco, bien conchudo. Obvio, claro de blanco todavía y con velo encima”, enfatizó.

