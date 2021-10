Melissa Paredes abandonó la casa en la que vivía con Rodrigo Cuba, tras el escándalo suscitado por el ampay de la actriz. El propio futbolista acudió a una comisaría para informar que su aún esposa se fue del domicilio, llevándose a su hija de cuatro años; según lo informó la periodista Magaly Medina, en su programa.

Medina afirmó en su conocido espacio televisivo que el futbolista acudió a una comisaría para informar que Paredes se había ido del domicilio. Según el documento, la actriz solo se avisó que se había ido, a través de un correo electrónico.

“Parece que ellos no conversaban porque el estaba como asombrado de que su esposa, que ya había hecho un comunicado publicado diciendo que van a iniciar el proceso divorcio. De pronto Rodrigo Cuba no quería que ella se vaya, de pronto es una situación dolorosa, está muy pegado a su hija, no quería que se vaya”, manifestó la periodista.

