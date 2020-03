Melissa Paredes comentó que duerme tranquila porque su esposo, el ‘Gato’ Cuba, no sale a discotecas sin ella y se cuida mucho porque es un futbolista profesional.

“En algunas relaciones a veces salen sin la pareja y eso es un acuerdo de ellos... pero a Rodrigo no le gusta ir a discotecas y me dice: si no es contigo, qué hago. Le gusta bailar, pero tampoco baila con otra persona porque la gente siempre especula cosas, pueden decir que está ‘gileando’ sin saber que podría ser su prima o cualquier otro familiar”, aseguró Melissa.

Ante la ola de ‘ampays’ con los futbolistas, la actriz comenta que la disciplina es esencial.

“Para no estar en un ampay los futbolistas deberían tener disciplina, cuando tienen que entrenar se descansa y salir cuando están en vacaciones. Hay tiempo para todo, nosotros no salimos mucho. Además, él se cuida mucho con la comida y las bebidas”, precisó.

Por otro lado, dijo que se encuentra bastante nerviosa por el estreno de la novela ‘Dos hermanas’, que protagoniza con Mayella Lloclla.

“Hay mucha expectativa por la novela, muchos nervios y espero que el público nos respalde”, agregó.

Finalmente, señaló que este año viajará muy seguido a México donde actualmente juega su esposo, el ‘Gato’ Cuba.

“Voy a viajar seguido a México con mi hija, vamos a aprovechar al máximo el tiempo que tengamos juntos”, indicó. (E.C.)