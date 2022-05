La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, no fue ajena al nuevo conflicto que se ha desatado entre Rodrigo Cuba y Melissa Paredes a raíz de explosivas entrevistas que dieron a los programas ‘América Hoy’ y ‘Magaly TV La Firme’.

“Acá hay dos fotos, una que tiene el Gato Cuba, la que le mandó. Yo como mamá intuyo que hay un tema de fondo que no se está tocando y que no van a salir a hablar. Los papás cuando se separan tienen todo el derecho de rehacer sus vidas, pero primero ordenen la actual ”, dijo.

En esa línea, Rebeca Escribens pidió a los padres a que prioricen la salud mental de su pequeña hija. Además, la conductora reveló que también pasó por la misma situación en el pasado.

“ Nuestra misión y prioridad es cuidar a nuestros hijos, papá y mamá, en todo el sentido de la palabra . Lo que están haciendo no es cuidar la estabilidad emocional de las niñas... Estoy caliente , hasta con ganas de llorar de la rabia que me da porque para opinar no necesariamente tienen que pasar por la misma situación, de hecho, también pasé por ahí, sé perfectamente qué se siente, la impotencia”,

Rebeca Escribens aconseja a Melissa Paredes por el bienestar de su hija

REBECA LAMENTA EL ENFRENTAMIENTO POR LA MENOR

En otro momento, la conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens lamentó que la hija del ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes tenga acceso al archivo público cuando sea grande.

“Conversando, aterrizando el tema, y poniendo a tu hija como prioridad, las cosas se pueden resolver. Lo malo es que esto ya quedó en los archivos y la niña cuando crezca se dará con la sorpresa que su nombre estuvo en boca de todos ”, puntualizó.