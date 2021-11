Rodrigo Cuba es captado haciendo ‘vida de soltero’ por cámaras de Amor y Fuego

REHACE SU VIDA. Rodrigo Cuba parece haber dejado atrás el mal momento que vivió cuando las cámaras de Magaly Medina ampayaron a su todavía esposa Melissa Paredes muy cariñosa con su bailarín en Reinas del Show, Anthony Aranda.

En un avance de Amor y Fuego para este lunes 29 de noviembre se ve al popular ‘Gato’ disfrutando de su soltería en la azotea de un edificio y en compañía de quien parece ser una jovencita. Las imágenes también muestran a una unidad de Serenazgo llegando hasta el lugar de la juerga y a varias mujeres en la calle, fuera de la casa de la reunión.

MELISSA PAREDES E IGNACIO BALADÁN EN EL MISMO LUGAR

Mientras Rodrigo Cuba celebra su vida de soltero, Melissa Paredes se reencontró con su expareja, el uruguayo Ignacio Baladán. La actriz acudió a un desfile de modas del diseñador Yirko Sivirich, en el que participaba el chico reality.

ESPOSAS DE FUTBOLISTAS LE PONEN LA CRUZ A MELISSA

El escándalo que se desató tras el ampay de Melissa Paredes con su bailarín en Reinas del Show, Anthony Aranda, sigue dando qué hablar. Esta vez, se conoció que el grupo de amigas de la actriz, parejas de otros futbolistas compañeros de Rodrigo Cuba, se habría alejado de ella.

La exconductora de televisión formó una gran amistad con las esposas de varios jugadores, a quienes conoció cuando ‘El Gato’ era parte de Universitario de Deportes. Entre ellas figuran Ana Siucho, esposa de Edison Flores, y Francesca Carranza, esposa de Carlos Cáceda.

Las amigas siempre se mostraban en redes sociales en fiestas, bodas y celebraciones de cumpleaños de sus hijos, pero la situación habría cambiado tras el polémico ampay de Melissa Paredes y el anuncio de su separación de Rodrigo Cuba.

Aunque Ana Siucho y Francesca Carranza no han eliminado a Melissa de sus redes, ya no interactuán con sus publicaciones de Instagram como antes: no reaccionan a sus fotos ni la etiquetan en sus historias, como hacían hace algunos meses.

Cabe indicar que la esposa del ‘Orejas’ Flores era quien más ‘likeaba’ a las fotos de Melissa Paredes, aunque ya dejó de hacerlo. Ahora se limita a reaccionar a las publicacioens del ‘Gato’ Cuba’ e inclusive le dio ‘me gusta’ a la foto del día en el que firmó la conciliación para la separación y custodia de la hija que tienen en común, así como también del tatuaje que se hizo el futbolista de la pequeña.

