TODO LLEGÓ A SU FINAL. Los ojos están puestos sobre Melissa Paredes, quien ha sido ampayada con Anthony Aranda, el bailarín con el que participa en Reinas del Show. El matrimonio de la conductora con Rodrigo Cuba nunca fue visto con buenos ojos por parte del padre del futbolista, Jorge Cuba, y aquí te contamos los motivos.

Hace 4 años, cuando explotó el escándalo de Odebrecht, se conoció que Jorge Cuba nunca estuvo de acuerdo con la relación que mantenía su hijo con Melissa Paredes debido a la procedencia humilde su familia y porque él esperaba que su primogénito se case con una mujer adinerada y de ‘apellido’.

“No quería que se case con esta chica (Melissa Paredes) (...) Quería una mujer de plata, una chica de apellido, de familia noble, una rica. ‘Esta chica es de Ventanilla y que su familia es cholitos’. Eso me contaba Jessica porque yo no hablo con él”, manifestó Zaida Tejada, hermana de Jessica Tejada, quien fuera expareja de Jorge Cuba.

MIRA EL AMPAY DE MELISSA PAREDES

Melissa Paredes protagoniza 'ampay' con su bailarín, pese a que está casada con el 'Gato' Cuba. Video: Magaly TV La Firme

Asimismo, la misma fuente señaló que el exviceministro de Transportes siempre estuvo en desacuerdo con la relación que mantuvo el jugador con la exchica reality y Miss Perú, debido a que pertenecía al mundo de la farándula.

“Él casi se muere cuando su hijo le dijo que se casaba con esta chica (Melissa Paredes) (...) No le gustaba por lo que era ‘vedette’, bailarina, pero no era de su agrado para nada por la familia de ella”, dijo Zaida Tejada.

¿MELIISA PAREDES ODIABA A SU SUEGRO, EL PADRE DE RODRIGO CUBA?

La también conductora de ‘América hoy’ brindó una entrevista a El Comercio donde dio detalles de la relación que mantenía con Jorge Cuba. Además, confirmó que el político nunca vio con buenos ojos su matrimonio y estuvo a punto de faltar a la ceremonia.

“En ese momento fue como ‘ok, no le caes bien. Bueno, no importa, sigamos’. Él nunca recibió el parte (de la boda), pero al final apareció en la boda. Eso fue lindo. No soy rencorosa. A mí me haces algo y, en el momento, me duele, pero de ahí me olvido. Fue un lindo gesto para el hijo. Fue lindo que vaya igual”, indicó Melissa Paredes.

Como se sabe, Jorge Cuba estuvo en prisión por haber recibido depósitos de aproximadamente 2 millones de dólares de Odebrecht a través de la empresa offshore Hispamar International Corporation. Los pagos habrían sido efectuados entre el 3 de julio del 2013 y el 11 de mayo del 2014.

TROME | Las revelaciones sobre el padre de Rodrigo Cuba (Video: Latina TV)

