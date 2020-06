Melissa Paredes salta en un pie de alegría porque su esposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, pudo regresar a Lima en un vuelo humanitario y dentro de pocos días se reencontrarán, pues el padre de su hija todavía está haciendo cuarentena en un hotel por medidas de precaución.

Meli, estarás saltando de felicidad porque Rodrigo ya está en Lima.

Sí. Estoy contenta, pero igual tengo que esperar. Al menos estoy feliz porque ya está en el país y eso me da una tranquilidad única.

Te habrás emocionado hasta las lágrimas por su llegada a Perú…

Sí. Andaba bien estresada.

¿Qué te ha dicho Rodrigo al llegar a Lima?

Está emocionado, ansioso y feliz. Esperemos que pasen rápido los días para estar juntos, son 14 días (de cuarentena por precaución).

Entonces, para el ‘Día del padre’ podrá estar contigo y con Mía.

Sí. Ya estará con nosotras para su día, sí llega… Dios quiera. Mi gordita está emocionada porque ya sabe que va a venir su papá a la casa y su abuelita (la mamá de Rodrigo) también. Nos vamos a reencontrar después de cinco meses.

A lo mejor podría llegar el hermanito para Mía, tras el reencuentro…

No. Ya me estoy cuidando, soy una mujer que planifica mucho. Me encantaría tener un hijo, pero no me imagino embarazarme en estos tiempos. Me da miedo.