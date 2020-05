SE DESAHOGA. Melissa Paredes le contó a sus seguidores los efectos que está teniendo en su cuerpo la ausencia de su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba.

El cumpleaños de Rodrigo Cuba la paso nostálgica. Melissa Paredes utilizó su cuenta de Instagram para comunicarle a sus seguidores como le afecta la ausencia de su esposo. “En el lado personal no estoy a mi 100%, no se nota porque soy una mujer fuerte por naturaliza, pero mi cuerpo sí lo bota por el estrés y la ansiedad de que mi esposo no esté acá”, menciona la actriz.

Melissa Paredes le precisa a sus seguidores los efectos físicos que tiene la ausencia de su esposo. “Hoy es su cumple encima, hemos hecho una tortita para cantarle cumpleaños por facetime, bueno les estaba contando que se me está cayendo el pelo y me están saliendo unas (...) una alergia en el cuerpo, se me ponen como manchones rojos horribles,de alguna manera creo que el cuerpo tiene que desfogar. Yo no puedo estar triste porque tengo a mi bebita acá”, cuenta la actriz.

Además, Melissa Paredes informa que les comparte sus sentimientos a sus seguidores porque le preguntan constantemente cómo se siente con la ausencia de su esposo. “Les cuento todo esto porque me escriben mucho respecto al tema de que mi esposo no puede venir, mi cuerpo tiene que desfogar por algún lado y desfogar con mi pelo”, indica la también modelo.

Melissa Paredes cuenta cómo le afecta ausencia de su esposo por pandemia (TROME)

