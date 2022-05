Melissa Paredes dejó en shock a muchos al contar que Rodrigo Cuba, inicialmente, no quería divorciarse y quería seguir el ejemplo de sus padres que nunca optaron por esta vía y solo se separaron. La actriz dijo que hubo mucha presión mediática.

En entrevista con En boca de todos, Melissa Paredes señaló que había acordado con Rodrigo Cuba, cuando terminaron su relación, que no se iban a divorciar porque ninguno de los dos quería casarse de nuevo.

Melissa Paredes estuvo en 'En boca de todos'.

“Habíamos quedado en que no íbamos a divorciarnos, porque teníamos un precedente que son sus papás que no están divorciados y, sin embargo, hasta el día de hoy, no están juntos. Me dijo ‘hay que hacer lo mismo, para qué divorciarno s’. Yo dije: ‘ok, está bien. No nos divorciamos y está bien. Al fin y al cabo yo no me quiero volver a casar y tú tampoco’. Entonces todo bien” , indicó Melissa Paredes.

Finalmente, la actriz precisó que fue la presión mediática y el escándalo que motivaron a que finalmente se divorcien. “Se dio el escandalo mediático, hubo presión mediática para llegar al divorcio”, agregó.

MELISSA PAREDES DICE NO ES INTERESADA

En declaraciones al magazine de América TV, Melissa Paredes indicó que ella es una persona autosuficiente que nunca le ha importado el dinero.

“Para mí lo más importante nunca ha sido, ni va a ser, el dinero. Yo hasta trabajos he aceptado porque me gusta estar ahí y porque soy feliz. Igual fue con el divorcio, nunca voy a actuar así”, dijo Melissa Paredes.

