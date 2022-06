En la picante edición de Amor y Fuego, Melissa Paredes hizo más de una polémica confesión que generó polémica. Tras tensos enfrentamientos con Rodrigo González y Gigi Mitre, la actriz acusó a Rodrigo Cuba, su exesposo, de quedarse con todas sus cosas tras la separación.

Según Melissa Paredes, ella y el Gato Cuba tuvieron una conversación en la que definieron cuales serían las cosas con las que se quedarían cada uno tras el divorcio. Ahora, la conductora señala al futbolista de no haberle devuelto sus pertenencias.

“En una conversación nos dividimos las cosas que nos íbamos a llevar cada uno. Al final él se quedó con todo, con todas las cosas, hasta con mi ropa, mis zapatillas, mis lentes. No me da ni una vela que mi mamá me regalo de los santos. No me responde, no quiere, dice que ya me dio todo lo que me tenia que dar”, dijo Melissa Paredes en Amor y fuego.

Melissa Paredes jura que Rodrigo Cuba se quedó con todas sus cosas (Video: Willax)

AFECTADA PSICOLOGICAMENTE

Finalmente, Melissa Paredes deslizó que fue afectada psicológicamente luego de que Rodrigo Cuba pusiera sus cosas en bolsas de basura tras su separación.

“Las bajó en bolsa de basura, ¿eso no te parece un maltrato psicológico? Las dejo tiradas como cualquier cosa”, precisó.