Rodrigo Cuba sorprendió al publicar un divertido TikTok al lado de su esposa Melissa Paredes en el que resalta todos sus atributos físicos. Las imágenes sorprenden a sus seguidores en redes sociales.

El ‘Gato’ Cuba grabó su propia versión del famoso tema de Tik Tok ‘Mi pan su su su’ y su musa fue nada más y nada menos que Melissa Paredes, quien también se sorprendió con el video.

Las imágenes que compartió Instarándula fueron tituladas como un ‘homenaje al pan’ ya que Rodrigo Cuba en todo momento señalaba el ‘totó' de Melissa Paredes. ¡Mira el video!

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba en Tik Tok - TROME

Como se recuerda, Melissa Paredes admitió en una entrevista para En boca de todos, que le gustaría darle un hermanito a su pequeña hija, pero debido a la pandemia del coronavirus que sacude al mundo, le causa temor esta posibilidad.

Cuando Tula Rodríguez le preguntó a Melissa Paredes si le gustaría tener un varoncito, la actriz y modelo afirmó que si por ella fuese, tendría otro bebé.

“Quedaría embarazada si por mí fuera, pero la verdad me da miedo por este virus que me tiene harta. Me da miedo por eso, sino ya hace rato”, manifestó Melissa Paredes.

