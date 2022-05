Este sábado 21 de mayo, Ethel Pozo se reunió con Melissa Paredes y abrió su corazón en una entrevista en donde se habló de todo. De esta forma, la actriz le responderá a su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quien hablará en exclusiva con Magaly Medina.

Melissa Paredes brindó fuertes declaraciones en esta entrevista que se emitirá este lunes a las 9:30 a.m. en el programa ‘América Hoy’ , horas antes de que Magaly Medina emita su conversación con Rodrigo Cuba.

Todo parece indicar que Melissa Paredes y Ethel Pozo limaron asperezas desde su encuentro en el concierto de Rauw Alejandro y hasta se tomaron una foto que compartieron en TV.

Recordemos que cuando estalló el escándalo del ampay, Melissa Paredes dijo que ‘su círculo cercano’ sabía que estaba separada de Rodrigo Cuba y, al parecer, Ethel Pozo no estaba incluida en este pues dijo que no estaba enterada.

Melissa Paredes le responderá al ‘Gato’ Cuba en entrevista exclusiva con Ethel ¡Atención Magaly!

MAGALY CONVERSÓ CON RODRIGO CUBA

Según comentó la urraca al inicio de su programa de este viernes, conversó largamente con el futbolista esta mañana y transmitirá la entrevista este lunes.

“ Es una conversa muy larga, muy sincera, de hechos que él no ha querido contar. Esta vez, pasados ya tantos meses y a puertas de un posible juicio con su exesposa, se sentó y nos habló. No hubo preguntas que no quisiera contestar”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme.

Asimismo aseguró que la entrevista promete ya que todos hemos escuchado hasta el cansancio la versión de Melissa Paredes.