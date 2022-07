Rodrigo González y Gigi Mitre se defendieron este lunes de las críticas que recibieron tras decir que le creen a Melissa Paredes, luego de haber visto el video de la declaración de su hijita, donde supuestamente acusa a Rodrigo Cuba de haberla vulnerado.

La conductora de Amor y Fuego resaltó que en todo este tiempo han sido críticos de la actriz y que cuando su compañero aseguró que no miente, se referían al audio que se filtró donde ella llama al Gato Cuba. “ Rodrigo le ha dicho inescrupulosa, yo le he dicho farsante y lo sigo creyendo porque en nuestra cara nos ha mentido, pero un testimonio así amerita que se investigue. La gente ha volado, como no han visto el video, ya piensan cosas que no son, cómo saben si la ha manipulado”, dijo.

Por su parte, el popular Peluchín le mandó una indirecta a Magaly Medina por pedir que le quiten la custodia de la menor a Melissa Paredes. “ Hay gente que piensa que esa es la manera de hacer periodismo, nosotros no nos ufanamos de ser periodistas, somos entretenedores y comunicadores y no podemos prejuzgar y dar algo por sentado porque como ella le sacó la vuelta al marido, ya no importa nada. Hay que priorizar lo que dijo la niña y esa prueba existe” , acotó el conductor de Willax.

En ese sentido, lamentó que la urraca haya dicho que parece el ‘abogado de Melissa Paredes’. “Pero si la única que parece la abogada, la defensora del Gato Cuba eres tú y no sabes ni de lo que estás hablando porque ni has visto el video y ya te pusiste a juzgar, a pedir que le quiten una hija a su madre. Quiénes somos nosotros que estamos frente a las cámaras de creernos con el poder, con el ego desmedido de estar por encima del bien y del mal, por encima de la justicia, de los especialistas, eso me parece terrible y no lo vamos a compartir”, dijo Rodrigo González.

PELUCHÍN: HAY QUE CREERLE A LA NIÑA

Rodrigo González aseguró que hasta el momento no hay manera de saber si Melissa Paredes miente. “Hay una menor involucrada y un testimonio que se tiene que respetar. Hay que creerle, no a Melissa, sino a la menor y mientras eso pase todos los demás tenemos que tener prudencia , no opinar nates de saber”, acotó.

Finalmente, aseguró que si se demuestra que Melissa Paredes manipuló a su hija, debe de caerle todo el peso de la ley. “Si fuese así estaríamos hablando de un monstruo, pero no lo podemos saber” , indicó.

