El escándalo de Melissa Paredes y su ampay con su bailarín sigue dando que hablar. La modelo terminó su matrimonio con Rodrigo ‘Gato’ Cuba en medio de polémica por las fechas pues ambos se contradecir en mencionar que habían llegado a un mutuo acuerdo. Rodrigo González también se beneficio con el rating que consiguió su programa ‘Amor y fuego’ tras el suceso.

Rodrigo González estuvo solo al frente del programa ‘Amor y fuego’ que se emite por Willax, sin embargo, eso no fue impedimento para que pueda explayarse largo y tendido sobre el tema Melissa Paredes.

“Ay pobrecita. Le pone los cuernos y es la víctima. Mejor cállate, sáquenla del aire, háganle un favor”, fueron algunos comentarios que presentador de espectáculos dijo entre risas.

Melissa Paredes se quebró en América Hoy y reveló detalles de su polémica separación de Rodrigo Cuba, luego del ampay que protagonizó con su bailarín en Reinas del Show.

¿CUÁNTOS PUNTOS HIZO ‘AMOR Y FUEGO’ EL DÍA 21 DE OCTUBRE?

Según las cifras de Ibope, ‘Amor y fuego’ hizo 4.7 puntos de rating en Lima, consolidándose como el programa más visto de Willax TV , en medio del escándalo de Melissa Paredes y el Gato Cuba.

Es importante mencionar que, en el sector AB, ‘Amor y fuego’ logró hacer 8.6 puntos durante la media hora que comprende las 2:30 y 3:00 p.m.

RODRIGO GONZÁLEZ ELOGIA A JANET BARBOZA

Las incisivas preguntas de Janet Barboza a su compañera de América Hoy, Melissa Paredes; sorprendieron gratamente al conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González, quien no tuvo reparos en destacar su buena labor. “La Retoquitos preguntó todo lo que queríamos saber”, reconoció el popular ‘Peluchín’.

González se pronunció sobre la entrevista que brindó Melissa Paredes a América hoy, tras el ampay con el bailarín apodado ‘el activador’. Al entender de ‘Peluchín’, Janet cumplió una acertada labor.

“Hay que decirlo, no hay que ser mezquinos... Me sentí representado por momentos, cosa que ni volviendo a nacer pensé que me iba a pasar relacionado a ese personaje, se sacó la máscara hoy... La ‘Retoquitos’ le preguntó todo lo que nosotros queríamos saber”, manifestó el conductor de Amor y Fuego.