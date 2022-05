SE QUEBRÓ. Melissa Paredes no aguantó el llanto en la entrevista que le ofreció a su excompañera de conducción, Ethel Pozo. La modelo salió nuevamente al frente para desmentir a su exesposo Rodrigo Cuba, quien aseguró que le pagaba hasta el recibo de su celular, pese a que ella trabajaba.

En un adelanto de lo que será el programa ‘América Hoy’ este lunes 23 de mayo, Melissa Paredes asegura que ella siempre ha salido adelante desde que ha estado en realitys de televisión, sin ayuda de nadie.

“ Yo he trabajado toda la vida, empecé en Bienvenida la tarde, luego he trabajado... ”, se escucha decirle a Ethel Pozo, quien le responde abruptamente: “¿Por qué él (Rodrigo Cuba) diría que te ha pagado todo? ”.

Incluso, la hija de Gisela Valcárcel en un momento de la entrevista encara a Melissa Paredes por haberle dicho que no pertenece a su círculo cercano un día después de haberse emitido el ampay con el bailarín Anthony Aranda.

“ Tú dijiste la frase de mi círculo más cercano, ya tú no eres mi amiga, tú no lo sabías y como que me pusiste un parche ”, dice Ethel Pozo a una Melissa sonriente.

Avance de entrevista a Melissa Paredes

LAS PREGUNTAS DE ETHEL POZO A MELISSA

Tras ocho meses de haber dejado la conducción de ‘América Hoy’, Melissa Paredes volvió a ver cara a cara a Ethel Pozo para hablar sobre la variación de la tenencia de su hija que le pide la modelo al ‘Gato’ Cuba.

Entre las preguntas que hace la hija de la popular ‘señito’ a la también actriz se encuentra si reconoce los errores que cometió durante su relación con el futbolista.

“¿Te has puesto en algún momento en los zapatos de Rodrigo?”, “La gente lo que siente es que quizás eres más mujer que mamá”, “Tú le dices a Rodrigo ¿Quiero cambiar la conciliación? ¿Reconoces eso?”, se escucha.

Finalmente, Melissa Paredes es enfática al señalar que saldrá adelante por su hija. “Me caigo para levantarme, porque lo voy a hacer, para mí y para mi hija ”, puntualiza.