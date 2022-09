Melissa Paredes fue la gran ausente en el matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander que se celebró el último sábado 10 de setiembre en la hacienda La Colorada, en Pachacamac. La modelo respondió a Trome sobre su inasistencia al gran evento de quien alguna vez fue su amiga cercana.

Según explicó la pareja del ‘Activador’ Anthony Aranda, no tiene cabeza para ir a fiestas por la situación que pasa con su pequeña hija. Como se recuerda, la menor está alejada de Melissa y su padre Rodrigo Cuba por los conflictos.

“No, la verdad es que no estoy para fiestas y es por toda la situación (que vive) cómo te imaginarás , pero le deseo siempre lo mejor a Ethel y a Julián, que sean muy felices y no hagan caso a gente envidiosa que no les gusta ver felices a los demás”, dijo a este medio.

Ethel Pozo y Melissa Paredes eran bien cercanas en la conducción de 'América Hoy'.

MELISSA ES EL CUPIDO DE ETHEL Y JULIÁN

La ausencia de Melissa Paredes en ‘el matrimonio del año’ se veía venir, pese a que fue la persona ‘cupido’ que provocó que Ethel Pozo y Julián Alexander iniciaran su relación sentimental.

En más de una oportunidad, la hija de Gisela Valcárcel dejó entrever que no invitaría a la modelo a su matrimonio debido a que no está de acuerdo con el amorío que vive con el bailarín Anthony Aranda.

