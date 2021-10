TEAM GATO. Samuel Suárez volvió a usar sus historias de Instarándula para arremeter con todo contra Melissa Paredes, luego del escándalo de infidelidad desatado por un ampay de Magaly Medina, quien la captó muy cariñosa con su bailarín en Reinas del Show, Anthony Aranda.

El popular Samu comentó las recientes publicaciones de la actriz en redes sociales, donde primero se muestra triste y luego animada, dejando entrever, con una canción, que el Gato la traicionó.

“‘Voy a poner mi cara de... ay qué sufrida mi vida, esperanza ven a mí y con esta cayeron todos. Pero entiendan que yo no quería ser infiel pero lo hice por necesidad corporal y hubiera seguido si no fuera porque me descubrieron y nadie hubiera sospechado de mis planes... entiendan... saldré de esta, me costará mucho, llevaré años de terapia pero yo soy la víctima en esta historia, entiendan jajaja”, se burló el periodista de espectáculos remedando a Melissa Paredes.

En ese sentido, Samuel Suárez aseguró que hasta que no saquen evidencia que demuestre que Rodrigo Cuba la engañó, no le creerá a la actriz y exconductora de América Hoy.

“No sé, pero hasta que no vea una prueba contundente de que el ‘Gato’ le fue infiel, no voy a creerme nada de lo que pueda salir de la boca de la señorita Melissa Paredes, porque no me sorprendería que mañana lo grabe”, agregó.

