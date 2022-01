FUERTE Y CLARO. El periodista de espectáculos, Samuel Suárez, cuestionó duramente a Melissa Paredes por utilizar el recurso del machismo en las críticas que recibió cuando se reveló su ampay con el ‘gatito activador’. Según dijo, debe hacerse cargo de sus acciones, pues en aquel entonces ella seguía casada con Rodrigo Cuba.

Samu no dudó en pronunciarse por la entrevista que ofreció Melissa Paredes al programa ‘Mujeres al Mando’, donde oficializa su romance con el bailarín Anthony Aranda, con quien ya tiene “un mes de enamorados”.

“Mira Melissa, está bien que oficialices tu romance porque era lo que tocaba y tenía que suceder después de las imágenes de Año Nuevo, pero de ahí a agarrar ese tema tuyo, que fue un ampay bien rochoso y decir que los hombres...”, arremetió Samuel.

En esa línea, le pidió a la modelo que no use la victimización para salir fortalecida luego del escándalo por infidelidad que protagonizó. Además, le exhortó que se haga responsable de sus acciones.

Samu sobre Melissa Paredes y su entrevista en MAM

“Usar la victimización para tratar de limpiarte ahora, no es. Hay gente que aplaude a los hombres infieles, yo no lo he hecho. Nunca he aplaudido a Josimar, ni a Christian Domínguez. Se llama igualdad, mi vida. No por el hecho que eres mujer, te han atacado, no te creas eso en tu cabeza. Responsabilízate por tus acciones, no culpes a la gente, al machismo o a la sociedad porque hay muchos hombres que no tienen la aprobación y ni la van a tener”, sentenció.

MELISSA PAREDES EN ENTREVISTA EXCLUSIVA

En una entrevista exclusiva a ‘Mujeres al Mando’, Melissa Paredes reaparecerá en televisión luego del polémico ampay que protagonizó con Anthony Aranda y su separación del futbolista Rodrigo Cuba.

“Fue como un castigo, por qué no nos miden por la misma vara a los hombres y mujeres, a un hombre se le aplaude, pero nosotras tenemos que ser perfectas”, dijo sobre las críticas que recibió.

Melissa Paredes confirma relación con Anthony Aranda en ENTREVISTA: “Hace un mes somos enamorados”. Video: Mujeres al Mando