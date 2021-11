QUÉ FUERTE. Samuel Suárez volvió a arremeter contra Melissa Paredes tras las últimas declaraciones de su abogada en Magaly Tv La Firme, donde aseguró que Rodrigo Cuba acosa a la actriz y mostró un nuevo audio, donde lo llama psicópata.

“Claro... el hombre es tan psicópata que la única prueba que tiene ella de eso es ella gritándole eso frente a su hija. Si lo estás grabando todo el día ¿por qué no tienes más pruebas? ¿por qué no tienes un pantallazo o una parte donde se vea que es psicópata”, dijo el popular Samu.

Asimismo, indicó que por su actitud, la ‘psicópata’ parecía ella. “Primera vez en mi vida que escucho a un psicópata decir ‘no voy a discutir contigo’, y la otra ‘eres un cínico, eres un psicópata’. Más bien pareciera que la que graba es la psicópata”, acotó el periodista de espectáculos.

MELISSA DICE QUE EL GATO LA ACOSA

Samuel Suárez también se refirió a la supuesta evidencia que mostró la abogada de Melissa Paredes, donde se ve a un vehículo siguiéndola. “Qué estás diciendo con eso Melissa... que el hombre no tiene vida y se dedica todo el día seguirte, a acosarte, que está obsesionado contigo.... Más bien por qué no explicas por qué es ese video... no explicas el contexto”, agregó Samu indignado.

Finalmente, también se refirió a los chats que mostró la actriz donde se ve una conversación con su manager, a quien le consulta sobre un documento para certificar su separación. “Ella solo quería su documento notarial que certifique que hay una separación de por medio... tiene toda la conversación con el manager pero ninguna con Rodrigo... nada que demuestre que en ese tiempo él sí tenía conocimiento de que estaban separados... Tanto drama por un documento notariado cuando la mejor prueba era grabarlo ¿por qué no grabó en ese momento?”, se preguntó el creador de Instarándula.

