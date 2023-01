En la reciente emisión de “Préndete”, Melissa Paredes no pudo evitar quebrarse al comentar sobre el bebé prematuro que perdió la vida en la carretera Yunguyo-Puno, provincia de Chucuito, a raíz de que un grupo de manifestantes bloquearon la vía e impidieron el tránsito de la ambulancia.

La modelo lamentó que la mamá no haya podido llegar a tiempo al hospital con su bebé para que sea atendido debido a que nació con complicaciones en su salud.

“Podemos hacer un llamado a esos manifestantes a que se pongan una mano en el corazón: si ven que necesita auxilio un bebé recién nacido, que está siendo trasladado al hospital, hay que ponerse una mano en el corazón, dejar que pase esta ambulancia”, comentó.

Luego, con la voz entrecortada, hizo un llamado a la paz. “No me quiero ni imaginar el dolor de esta madre, de esta familia, de haber perdido a su bebé con tan solo 24 horas de nacido. No me quiero imaginar, toda muestra solidaridad, y también llamar a todos a la paz, porque esto se está saliendo de las manos y es demasiado” , puntualizó la expareja de Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

