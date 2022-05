Melissa Paredes y Anthony Aranda fueron captados por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ durante un evento en el teatro. La modelo aprovechó los reflectores para asegurar que ya no quiere hablar de su vida privada porque está enfocada al 100% en el rubro de la actuación.

“ Enfocada en todo lo que es la actuación, quiero llevar mi vida por ese lado, gracias a Dios he sido bendecida con un talento y creo que explotarlo y seguir estudiando y seguir preparándome eso es lo ideal ¿no?”, dijo la exconductora de ‘América Hoy’ luego que le preguntaran por la tenencia de su hija.

Además, Melissa Paredes aceptó haber cometido muchos errores en su vida como para continuar generando polémica al hablar de su vida íntima. En ese sentido, aseguró que empezará a cuidarla más.

“No quiero hablar de mi vida privada, ni exponerla más, hay que cuidarla y bueno, lo empezaré a hacer desde ahora... Se expuso mucho y ya no, no lo deseo, gracias”, puntualizó.

Al ser consultada por las escenas románticas con Carlos Alcántara en una nueva película, Melissa Paredes aseguró que todas las tomas fueron muy profesionales.

“Unas escenas bonitas, siempre muy profesional, enfocada en eso, le voy a seguir dando a ese lado de mi vida, que es lo que más me importa. Soy un personaje público, no solo hago conducción sino también arte ... (Sobre Michelle Alexander) El día que tenga un papel para mí pues, me llamará ¿no? jajaja. Nadie me ha cerrado las puertas en ese ámbito, no tendrían porque, una cosa no tiene nada que ver con la otra”, finalizó.

