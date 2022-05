La entrevista de Melissa Paredes a América Hoy ha dado mucho que hablar. Al respecto, el conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González ‘Peluchín’, consideró que la exesposa de Rodrigo Cuba se ha dedicado a llorar ‘en cuanto show’ ha podido; pero nadie le ha creído.

“Aunque su hijo no ha llorado la gente le ha creído........., en cambio Melissa se la ha pasado llorando en cuanto programa ha ido y nadie le ha creído”, manifestó González.

El periodista compartió esta opinión en una entrevista con el exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cubas, padre del futbolista. “No tiene más razón de su lado quien más llora, quién más moquea en cámaras”, añadió.

“Melissa se la ha pasado llorado en cuanto show ha podido, en cuanto invitación le han hecho y nadie le ha creído”, manifestó el popular ‘Peluchín’.

TROME | Peluchín afirma que nadie le cree a Melissa Paredes (Amor y Fuego)

Papá del ‘Gato’ responde a Melissa Paredes

En una entrevista con ‘Amor y Fuego’, el padre del ‘Gato’, Jorge Cuba, respondió a las palabras de Melissa Paredes en ‘América Hoy’ respecto a la nueva conciliación que quiere tener.

“He visto todo el programa para saber qué expresa la madre de Mía y la verdad que me he quedado sorprendido porque he sido partícipe de la conciliación a la que acudió Rodrigo Cuba . La invitación que llegó dice que existe un conflicto en la tenencia de Mía, nunca existió ningún conflicto, siempre se ha respetado lo firmado”, manifestó el padre de Rodrigo Cuba.

