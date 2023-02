¡UY NO! En Préndete, Melissa Paredes fue bombardeada con preguntas sobre un video de Ale Venturo y Rodrigo Cuba, donde ambos se lucen juntos tras el nacimiento de su bebé.

LEE TAMBIÉN: Giselo fue ‘golpeado en la cara’ con un objeto por Gino Assereto: “Vemos la verdadera personalidad, lamentable”

Tras las imágenes, Metiche fue el encargado de consultarle sobre esta “faceta” del ‘Gato’ Cuba. “ Tienen que estar juntitos, son padres, son novios, ¿Cuál es la novedad? Yo qué sé, no estoy en su vida de él, no tengo por qué opinar, cada uno tiene su vida”, explicó.

No obstante, el conductor volvió a insistirle con el futbolista. “¿Rodrigo Cuba se está portando bien, no Melissa?”, expresó ‘Metiche’. “Yo qué sé, cada uno de su vida”, respondió contundente.

¿Melissa Paredes irá a ver a la hija de Ale Venturo y el Gato Cuba?

Tras ello, Melissa fue consultada si iría a ver a la hija de Ale Venturo y Rodrigo Cuba, que sería hermana de su hija.

“Uno tiene cosas que hacer, uno es madre de familia trabaja, hace cosas... No, de verdad qué complicado estar aquí en mi posición, porque tengo que opinar de un tema que no me compete”, expresó tajante.

TE PUEDE INTERESAR

Maju Mantilla subió rating en su debut de “Arriba mi gente” y lograron superar a “América Hoy”

Janet Barboza termina en el piso: “A estas alturas aunque me cargue ‘El Cuy’ soy feliz”

Brunella Horna es la concursante sorpresa de reality baile y a